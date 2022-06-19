Французскую Decathlon в Петербурге заменит новая сеть товаров для спорта Desport

Отметим, что весной 2022 года Decathlon перестала поставлять в Россию товары и ушла с рынка страны.

В Петербурге компания АРМ откроет четыре магазина сети спортивных товаров Desport. Бренд придет на смену бывшим точкам французской Decathlon. Об этом пишет РБК 10 ноября.

Desport появится в ТЦ "Охта Молл", "Лондон Молл", "Охта Молл" и торговом центре, который расположен на улице Адмирала Трибуца. На HeadHunter уже замечены вакансии в эти магазины продавцов-консультантов и кассиров с заработной платой от 55 тыс. рублей.

Отметим, что весной 2022 года Decathlon перестала поставлять в Россию товары и ушла с рынка страны. Причиной этому представители бренда назвали "внешние условия, которые не позволяют обеспечивать поставки". В Северной столице было 7 точек бренда.

Ранее мы рассказывали о том, что бренд одежды из Италии возвращается в Петербург.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)