Decathlon объявил о приостановке работы одного магазина в Петербурге

В конце марта компания заявила об уходе с российского рынка.

Компания "Decathlon" сообщила о временной приостановке магазинов "из-за внешних условий". В Петербурге с 6 апреля закроется магазин в ТРЦ "Питерлэнд", следует из информации на сайте компании.

У организации возникли проблемы с поставками товаров.

Мы исполним все обязательства перед клиентами относительно гарантии, возврата товаров и заказов, которые будут сделаны до приостановки нашей деятельности. говорится в сообщении.

Всю информацию о работе магазинов можно найти на сайте. "Decathlon" в ТРК "Лондон молл", ТРК "Охта молл", ТРЦ "Лето", ТРЦ "Рио", на Парнасе и улице Адмирала Трибуца пока работают.

Фото: ВКонтакте / Декатлон | Decathlon