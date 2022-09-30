  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
До конца года в Петербурге откроют магазины Desport на месте Decathlon
Сегодня, 21:05
105
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

До конца года в Петербурге откроют магазины Desport на месте Decathlon

0 0

Первые точки откроют в Северной столице и Москве, география сети расширится до конца 2023 года.

В Петербурге на следующей неделе откроют магазины фирмы спортивных товаров Desport, которая заменит ушедший французский Decathlon. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По словам Виктора Евтухова, первые точки откроют в Северной столице и Москве, география сети расширится до конца 2023 года. Так, всего планируют открыть 30 магазинов. 

Desport принадлежит компании APM, выкупившей российский бизнес Decathlon.

Напомним, что весной прошлого года бренд Decathlon перестал поставлять в Россию товары и ушел с рынка страны. Причиной этому представители фирмы назвали "внешние условия, которые не позволяют обеспечивать поставки". В Северной столице было 7 точек бренда.

Фото: paybanks.ml

Теги: decathlon, спортивные товары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии