В Петербурге заработал первый магазин бренда товаров для спорта Desport

Речь идет о точке в ТРК "Лондон Молл".

В четверг, 30 ноября, в Петербурге открылся первый магазин бренда спортивных товаров Desport, заменивший французский Decathlon. Об этом сообщили на сайте Desport.

Речь идет о точке в ТРК "Лондон Молл". Следующий магазин бренда Desport заработает в Северной столице в ТРК "Охта Молл" и отдельной точкой – по адресу Адмирала Трибуца, 3.

Desport принадлежит компании APM, которая выкупила российский бизнес Decathlon.

Напомним, что весной 2022 года бренд Decathlon перестал поставлять в Россию товары и ушел с рынка страны. Причиной этому представители фирмы назвали "внешние условия, которые не позволяют обеспечивать поставки". В Северной столице было 7 точек бренда.

Ранее мы рассказывали о том, что мультибрендовый магазин сети Outletium впервые откроют в Петербурге в декабре. По случаю будут действовать скидки до 70%. Все коллекции брендов, которые популярны среди горожан, направят в магазин напрямую от производителей.

Фото: paybanks.ml