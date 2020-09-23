Outletium займет площади Decathlon в петербургском ТРЦ "Рио"

Открытие точки запланировано на декабрь этого года.

Мультибрендовый магазин сети Outletium впервые откроют в Петербурге. Бренд займет площадь в 1,2 тыс. "квадратов" французской фирмы спортивных товаров Decathlon в ТРЦ "Рио", пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Открытие точки запланировано на декабрь этого года. По случаю будут действовать скидки до 70%.

Массовый уход с российского рынка западных брендов повлиял на посещаемость большинства торговых центров. Анна Никандрова, региональный директор департамента торговой недвижимости и управления недвижимостью Nikoliers

Outletium в Северной столице станет восьмым в России. Все коллекции брендов, популярных среди горожан, будут направляться в магазин напрямую от производителей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге откроют магазин отечественного бренда GLVR.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)