В Петербурге откроется магазин новой торговой сети

Новый супермаркет откроет компания "СПАР Миддл Волга".

Во вторник, 28 июля, стало известно, что в Петербурге появится новый магазин под названием EUROSPAR.

EUROSPAR заменит супермаркет "Лэнд", который находится на цокольном этаже "Пассажа". Приобрести можно будет и продукты, и готовые блюда. На открытых витринах хотят готовить wok-лапшу, стейки, манты и бургеры. Петербуржцы смогут купить свежую выпечку. Сообщается, что в торговом зале будет обеденная зона.

"Лэнд" в "Пассаже" закроется через пару дней, 31 июля.

Ранее мы писали, что в Петербурге закрывается гипермаркет "Карусель" на Савушкина.

Фото: Piter.TV