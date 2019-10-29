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В Петербурге откроется магазин новой торговой сети
Сегодня, 18:20
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smirenny

В Петербурге откроется магазин новой торговой сети

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Новый супермаркет откроет компания "СПАР Миддл Волга".

Во вторник, 28 июля, стало известно, что в Петербурге появится новый магазин под названием EUROSPAR. 

EUROSPAR заменит супермаркет "Лэнд", который находится на цокольном этаже "Пассажа". Приобрести можно будет и продукты, и готовые блюда. На открытых витринах хотят готовить wok-лапшу, стейки, манты и бургеры. Петербуржцы смогут купить свежую выпечку. Сообщается, что в торговом зале будет обеденная зона. 

"Лэнд" в "Пассаже" закроется через пару дней, 31 июля. 

Ранее мы писали, что в Петербурге закрывается гипермаркет "Карусель" на Савушкина.

Фото: Piter.TV

Теги: новый магазин, торговая сеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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