Совладелец сети "Коржов" планирует открыть магазин одежды "Русские сезоны" в Пулково

Площадь мультибрендового универмага составит около 300 "квадратов".

Мутильтибрендовый универмаг с продукцией российских дизайнеров "Русские сезоны" планирует открыть в Пулково совладелец сети "Коржов" Иван Корнеев, пишет "Коммерсантъ" в понедельник, 21 августа.

Площадь магазина составит около 300 "квадратов". В ассортименте будут женская и мужская одежда, украшения и часы отечественных брендов в среднем и высоком ценовом сегменте.

На данный момент подписано 35 договоров, а инвестировать в проект могут 10-15 млн рублей. Кроме того, "Русские сезоны" появятся в аэропорту Москвы Домодедово.

Отметим, что Korneev Group управляет в петербургской авиагавани магазинами сувениров "YouПитер", рестораном "Брусника" и баром Morkovka.

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Фото: Piter.TV