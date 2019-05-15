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Совладелец сети "Коржов" планирует открыть магазин одежды "Русские сезоны" в Пулково
Сегодня, 19:00
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Совладелец сети "Коржов" планирует открыть магазин одежды "Русские сезоны" в Пулково

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Площадь мультибрендового универмага составит около 300 "квадратов".

Мутильтибрендовый универмаг с продукцией российских дизайнеров "Русские сезоны" планирует открыть в Пулково совладелец сети "Коржов" Иван Корнеев, пишет "Коммерсантъ" в понедельник, 21 августа. 

Площадь магазина составит около 300 "квадратов". В ассортименте будут женская и мужская одежда, украшения и часы отечественных брендов в среднем и высоком ценовом сегменте. 

На данный момент подписано 35 договоров, а инвестировать в проект могут 10-15 млн рублей. Кроме того, "Русские сезоны" появятся в аэропорту Москвы Домодедово. 

Отметим, что Korneev Group управляет в петербургской авиагавани магазинами сувениров "YouПитер", рестораном "Брусника" и баром Morkovka. 

Ранее на Piter.TV: в Пулково заработала новая схема подачи такси.

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, новый магазин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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