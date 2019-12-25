В Петербурге появилось еще два магазина "Лента"

Ранее в помещениях располагался Spar.

В среду, 23 сентября, стало известно, что гипермаркетов "Лента" в Петербурге стало на два больше. Об этом сообщила пресс-служба сети.

Первый магазин открыли на улице Коллонтай, а второй на Колпинском шоссе. Отмечается, что площадь каждого из гипермаркетов превысит 7 тысяч квадратных метров, 4 тысячи из которых займет торговое пространство. "Лента" открылась на том месте, где ранее располагались магазины сети Spar. В пресс-службе уточнили, что сеть гипермаркетов выросла до 250 точек.

Ранее мы писали, что финская сеть супермаркетов планирует открыть в Петербурге еще 10 магазинов.

Фото: pexels.com