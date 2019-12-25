Финская сеть супермаркетов планирует открыть в Петербурге еще 10 магазинов

На данный момент в городе их 17.

Финский ритейлер Prisma собирается открыть в Петербурге до 10 новых магазинов в ближайшие четыре года. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу компании.

На данный момент продолжается поиск новых торговых площадей для их размещения.

Сегодня, 15 сентября, в городе открылся супермаркет рядом с метро "Лиговский проспект". Он стал 17-м в Петербурге, площадь составляет около 1,2 тыс. кв. метров.

В планах компании также запустить собственное производство в Петербурге.

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