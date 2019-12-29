Финская сеть супермаркетов запустит собственное производство в Петербурге

В планах компании – выпускать 20 тонн продукции в месяц.

Осенью этого года Prisma откроет собственное производство в Петербурге. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на представителя финского ритейлера.

Цех по выпуску готовой еды и полуфабрикатов расположится в помещениях в ТЦ "Светлановский". В планах – выпускать 20 тонн продукции в месяц. На первых порах в ассортименте представят около 30 видов готовых блюд, которые будут продаваться на развес в гипермаркетах. К концу текущего года будет выпускать и продукция в индивидуальной упаковке. Раньше производство Prisma находилось на территории гипермаркета в Новом Девяткино.

Также в этом году Prisma собирается расшириться и открыть летом два гипермаркета площадью не менее тысячи квадратных метров. На данный момент в Петербурге работают 15 торговых точек сети.

Недавно "Лэнд" закрыл два магазина, ранее открытых на месте торговых точек "Интерторга".

Фото: Piter.TV