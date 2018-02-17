Цены в Петербурге выросли на 3,6 процента с начала 2026 года

Петростат опубликовал данные об инфляции в Северной столице и области. Сильнее всего подорожали услуги – на 6,7 процента.

С начала 2026 года цены в Петербурге заметно выросли. Согласно документу, опубликованному Петростатом, за первые три месяца текущего года стоимость товаров и услуг в Северной столице увеличилась на 3,58 процента, а в Ленинградской области – на 3,25 процента.

В ведомстве уточнили, что по сравнению с декабрём 2025 года в Петербурге продовольственные товары подорожали на 2,6 процента, а непродовольственные – на 1,6 процента. Наиболее значительный скачок зафиксирован в сфере услуг: рост составил 6,7 процента.

Аналогичная тенденция наблюдается и в Ленинградской области. Продукты питания здесь стали дороже в среднем на 2,5 процента, непродовольственные товары прибавили 1,7 процента. Услуги в регионе также подорожали почти на 6 процентов.

