В Подмосковье задержали грабителей, похитивших из супермаркета в Химках 19 бутылок алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, 23-летний местный житель и 31-летний уроженец одной из стран Средней Азии были задержаны полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий. Инцидент произошел на Транспортном проезде. Отмечается, что в вечернее время трое злоумышленников зашли в продуктовый магазин, сложили в рюкзаки 19 бутылок алкоголя и попытались вынести их мимо касс

Сотрудники персонала пытались остановить грабителей, но те применили силу и скрылись с похищенным в неизвестном направлении. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили личности двух подозреваемых. Они были задержаны в Москве. Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на поимку третьего фигуранта.

Видео: ГУ МВД России по Московской области