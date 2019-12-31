"Лэнд" закрыл два магазина, ранее открытых на месте торговых точек "Интерторга"

Магазины находились на Фурштатской улице и Комендантском проспекте.

Петербургская компания "Лэнд" закрыла два магазина, которые ранее были открыты после ухода с рынка торговой сети Spar. Торговые точки оказались убыточными. Об этом сообщил РБК.

Магазины находились на Фурштатской улице и Комендантском проспекте. В первом случае арендодатель не пошел навстречу арендатору, а второй супермаркет оказался рядом с уже имеющейся продуктовой точкой. Также руководство "Лэнд" отказалось от реконструкции площади во "Владимирском пассаже".

За время коронавирусных ограничений оборот торговой сети снизился на 30%, так как большая часть торговых точек находится в закрытых ТЦ.

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Фото: Piter.TV