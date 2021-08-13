В ТК "Гарден Сити" сеть "Лэнд" заменит "Азбука вкуса"

Магазин "Лэнд" закрыл торговую точку в первых числах июня.

Стало известно, что "Азубка вкуса" откроет супермаркет в ТК "Гарден Сити" на месте магазина "Лэнд". Об этом рассказали в пресс службе торгового центра 7 июня.

Техническое открытие магазина назначено на 14 июня. Супермаркет вместе с кофейней и собственной пекарней займет площадь 2,5 тысячи квадратных метров. Магазин "Лэнд" закрыл торговую точку в первых числах июня.

Ранее мы сообщали, что книжный магазин в Доме Зингера планируют открыть в начале осени. Все лето уйдет на ремонт в помещении.

Фото: pexels

