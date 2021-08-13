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В ТК "Гарден Сити" сеть "Лэнд" заменит "Азбука вкуса"
Сегодня, 19:40
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В ТК "Гарден Сити" сеть "Лэнд" заменит "Азбука вкуса"

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Магазин "Лэнд" закрыл торговую точку в первых числах июня. 

Стало известно, что "Азубка вкуса" откроет супермаркет в ТК "Гарден Сити" на месте магазина "Лэнд". Об этом рассказали в пресс службе торгового центра 7 июня. 

Техническое открытие магазина назначено на 14 июня. Супермаркет вместе с кофейней и собственной пекарней займет площадь 2,5 тысячи квадратных метров. Магазин "Лэнд" закрыл торговую точку в первых числах июня. 

Ранее мы сообщали, что книжный магазин в Доме Зингера планируют открыть в начале осени. Все лето уйдет на ремонт в помещении.

Фото: pexels
 

Теги: азбука вкуса, гарден сити, лэнд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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