В Петербурге "Азбука вкуса" сокращает количество магазинов

Отмечается, что сокращения сотрудников после закрытия магазинов не последуют.

В Петербурге закрываются два мини-маркета сети "Азбука вкуса". Так, первый прекратит работу на Загородном проспекте, 18, а 5 февраля — магазин мини-формата на ул. Марата, 1/71. Об этом 24 января пишет "Деловой Петербург".

Закрытие в компании объяснили плановой оптимизацией бизнес-процессов, перераспределением технических и командных ресурсов, а также тем, что иностранные туристические потоки в наиболее трафиковых локациях с начала антиковидных ограничений не восстановились.

Отмечается, что сокращения сотрудников после закрытия магазинов не последуют. Пресс-служба компании добавила, что планов сворачивать формат мини-маркетов нет. Таким образом, у "Азбуки вкуса" остаются в Петербурге 12 магазинов различных форматов.

Ранее весной на Литейном откроется букинистическая лавка от "Подписных изданий". Два книжных работали рядом с 1958 года.

Фото: Piter.tv

