Весной на Литейном откроется букинистическая лавка от "Подписных изданий"

Два книжных работали рядом с 1958 года.

Книжный магазин "Подписные издания" купил помещение на Литейном проспекте. Ранее там находился магазин "Академкнига". Об этом 23 января рассказали в телеграм-канале магазина.

Известно, что в новом помещении откроют букинистическую лавку. Два книжных работали рядом с 1958 года. Но несколько месяцев назад "Академкнига" закрылась. Осенью помещение выставили на продажу.

Мы представили, как рядом с нами открывается очередной стриптиз-клуб, и встревожились. Делать нечего, поняли мы, — будем участвовать в торгах — рассказали сотрудники "Подписных изданий".

Ранее петербургский книжный магазин "Фаренгейт 451" переехал и готов к открытию. В "Фаренгейте" читателей ждут интересные и неожиданные встречи, новые, старые и провокационные книги.

Фото: Telegram / Подписные издания