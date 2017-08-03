Петербургский книжный магазин "Фаренгейт 451" переехал и готов к открытию

В "Фаренгейте" читателей ждут интересные и неожиданные встречи, новые, старые и провокационные книги.

Во вторник, 20 декабря, книжный магазин "Фаренгейт 451" почти готов к открытию. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на владельца Платона Романова.

Переезд и ремонт в новом помещении вышли на финишную прямую. Через пару дней команда наведет в магазине порядок, и уже 22 декабря после 14 часов отметит новоселье в кругу друзей-читателей по адресу: ул. Чайковского, 55.

По словам Романова, в книжном будет кофейня, но он "не понимает, как это будет работать". Новое помещение больше прежнего почти вдвое — 57 квадратных метров, на столько же подорожала аренда. В остальном "Фаренгейт" вектор сохранит — его друзей и читателей ждут интересные и неожиданные встречи, новые, старые и провокационные книги.

Фото: Pxhere

