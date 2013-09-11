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Борис Пиотровский: в июне откроется книжный в Доме Зингера на Невском проспекте
Сегодня, 19:23
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Борис Пиотровский: в июне откроется книжный в Доме Зингера на Невском проспекте

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Открытие нового магазина из-за судебного процесса придется передвинуть на июнь. 

В четверг, 17 марта, стало известно, что городской книжный магазин должен открыться в июне в Доме Зингера на Невском проспекте. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В понедельник состоялось финальное заседание суда, в результате решение суда первой инстанции осталось в силе. После завершения всех бюрократических и процессуальных процедур со стороны Альфа-банка начнется работа по возращению книжного.

Пиотровский выразил надежду, что уже на следующей неделе смогут приступить к работам. Открытие нового магазина из-за судебного процесса придется передвинуть на июнь. 

Ранее суд Петербурга оставил судьбу Дома книги под вопросом.

Фото: Piter.tv

Теги: дом зингера, книжный, пиотровский, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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