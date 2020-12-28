У клиентов набирает популярность электронная документация при совершении покупок.

Более полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков в магазинах. Об этом сообщили представители "РБК" со ссылкой на собственный опрос, проведенных у трех продовольственных ритейлеров. Специалисты уточнили, что число клиентов, выбирающих электронный способ получения документа превысил отметку в 500 тысяч человек.

В СМИ уточнили, что функция отказа от физического чека связана с программой лояльности и развитием мобильных приложений. Первой торговой сетью, предложившей такой вариант электронной услуги стала "Азбука Вкуса", запустившая сервис в январе прошлого года. К середине марта текущего года опцию по переводу электронных чеков активировали порядка 30 тысяч клиентов компании.

В том случае, если клиент решит опротестовать операцию, то кредитная организация будет требовать с продавца копию банковского слипа (ранее она была в бумажной версии и хранилась в архивах). Теперь процесс по договоренности осуществляется через эквайринг.

Юрист из Москвы разработал план по отжиму подарков у бывших девушек.

Фото: Piter.tv