Пользователь TikTok призвал "заявлять о краже", если экс-подруга не возвращает подарки.

Юрист из Москвы разработал план по отжиму подарков у бывших девушек. Специалист заявил об этом в социальных сетях. Мужчина представил зрителям подробную четкую инструкцию по тому, как "отомстить" любовницам, которые тебя бросили.

В TikTok пользователь Александр Тюфанов поделился с подписчиками юридическими "лайфхаками". Он объяснил, что вернуть себе подарки, которые вы сделали бывшим парам, можно на законном основании. Для этого достаточно предусмотрительно и заранее сохранять чеки на покупку товаров. Далее адвокат советует обращаться в полицию с заявлением о краже.

Юрист заметил, что время от времени к нему обращаются мужчины, подарившие избранницам дорогостоящие гаджеты, но потом оказавшиеся брошенными. Мужчина также дал совет тем, кому подарки дарят. Он рекомендовал сразу уничтожать чеки на покупку и хранить все имеющиеся переписки.

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Фото и видео: Telegram/Mash

