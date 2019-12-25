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Иностранные соцсети могут обязать выплачивать налог за рекламу у российских блогеров
Сегодня, 9:12
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matveyvn

Иностранные соцсети могут обязать выплачивать налог за рекламу у российских блогеров

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Оборот в блогерской среде на фоне пандемии коронавируса увеличился и составил 18 миллиардов рублей.

Иностранные соцсети Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok  могут обязать выплачивать налог за рекламу у российских блогеров. Об этом пишет газета Ведомости со ссылкой на предложение Минцифры.

Соответствующий законопроект планируют подготовить и принять к середине 2021 года. За его исполнение должны будут отвечать Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

Отмечается, что оборот в блогерской среде на фоне пандемии коронавируса увеличился и составил 18 миллиардов рублей. Во время самоизоляции спрос на контент вырос.

Ранее белорусские оппозиционеры сняли фильм о богатстве Александра Лукашенко.

Фото: pixabay.com

Теги: налоги, реклама, соцсети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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