Белорусские оппозиционеры сняли фильм о богатстве Александра Лукашенко

В своем расследовании авторы ссылаются на данные из открытых источников, а также на сведения, полученные анонимно от людей, приближенных к Лукашенко.

Авторы белорусского оппозиционного Telegram-канала NЕХТА выпустила фильм "Лукашенко. Золотое дно", где перечисляются объекты недвижимости, автомобили и самолеты президента Белоруссии Александр Лукашенко.

В своем расследовании авторы ссылаются на данные из открытых источников и на сведения, полученные анонимно от людей, приближенных к президенту Белоруссии. В фильме перечисляются 18 объектов недвижимости, среди которых Дворец независимости в Минске, база отдыха "Крупенино" в Витебской области.Один из источников рассказал, что во Дворце независимости в Минске есть баня, сауна, бассейн, зимний сад, оружейная, винный погреб и вертолетная площадка. Также по данным автора расследования, у Лукашенко есть коллекция автомобилей общей стоимостью 4 миллиона евро.

Ранее Лукашенко заявил, что у него есть только домик площадью 7х8 метров, где он вырос с матерью. "Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь", – добавил президент.

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Видео: Youtube/NEXTA