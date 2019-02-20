Лукашенко заявил, что оппозиция пытается найти его дворец

По его словам, он готов показать представителям оппозиции любое помещение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках оппозиции найти его дворец. Об этом он рассказал на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. Его слова приводит информационное агентство "БелТА".

Лукашенко отметил, что представители оппозиции снимают частные дома и хотят сделать фильм в том же стиле, как про дворец президента России Владимира Путина, снятый Алексеем Навальным. Однако, по его словам, никаких дворцов у него нет.

Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов и покажем. Они уже там дроны поднимают. Я так наблюдаю за этим и думаю: "Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко предложил разместить российские самолеты в Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого