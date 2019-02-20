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Вчера, 21:36
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Лукашенко заявил, что оппозиция пытается найти его дворец

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По его словам, он готов показать представителям оппозиции любое помещение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках оппозиции найти его дворец. Об этом он рассказал на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. Его слова приводит информационное агентство "БелТА".

Лукашенко отметил, что представители оппозиции снимают частные дома и хотят сделать фильм в том же стиле, как про дворец президента России Владимира Путина, снятый Алексеем Навальным. Однако, по его словам, никаких дворцов у него нет.

Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов и покажем. Они уже там дроны поднимают. Я так наблюдаю за этим и думаю: "Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение".

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко предложил разместить российские самолеты в Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, дворец, оппозиция, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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