Лукашенко заявил, что оппозиция пытается найти его дворец

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках оппозиции найти его дворец. Об этом он рассказал на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. Его слова приводит информационное агентство "БелТА".
Лукашенко отметил, что представители оппозиции снимают частные дома и хотят сделать фильм в том же стиле, как про дворец президента России Владимира Путина, снятый Алексеем Навальным. Однако, по его словам, никаких дворцов у него нет.
Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов и покажем. Они уже там дроны поднимают. Я так наблюдаю за этим и думаю: "Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение".
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко предложил разместить российские самолеты в Белоруссии.
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