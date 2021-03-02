Лукашенко предложил разметить российские самолеты в Белоруссии

По его словам, в республике достаточно баз для их расположения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разметить в стране самолеты из России. Об этом он заявил на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. Его слова приводит информационное агентство "БелТА".

Лукашенко напомнил, что на чемпионате мира по хоккею в Минске, который прошел в мае 2014 года, прошло совместное дежурство на российских самолетов с участием летчиков двух стран.

Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать. Зачем деньги зря тратить? Лучше купить или построить новые самолеты для этого. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что никакого трансфера власти в Белоруссии быть не может.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА