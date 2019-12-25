Он напомнил, что никто из его детей или внуков не будет президентом России.

Александр Лукашенко заявил, что никакого трансфера власти в Белоруссии быть не может. По его словам, в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным данная тема не обсуждалась.

Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Александр Лукашенко

Он напомнил, что никто из его детей или внуков не будет президентом России. Передача власти будет осуществляться по Конституции.

Лукашенко заявил, что смена власти в Белоруссии — внутреннее дело республики.

Ранее Лукашенко назвал ненужным слияние России и Белоруссии.