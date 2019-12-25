Александр Лукашенко заявил, что никакого трансфера власти в Белоруссии быть не может. По его словам, в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным данная тема не обсуждалась.
Никакого трансфера быть в Беларуси не может.
Александр Лукашенко
Он напомнил, что никто из его детей или внуков не будет президентом России. Передача власти будет осуществляться по Конституции.
Лукашенко заявил, что смена власти в Белоруссии — внутреннее дело республики.
Ранее Лукашенко назвал ненужным слияние России и Белоруссии.
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