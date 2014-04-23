Он заявил, что Белоруссия суверенное независимое государство.

Александр Лукашенко назвал ненужным слияние России и Белоруссии, а работу по слиянию РФ с республикой глупыми. По его мнению, создание единых органов управления абсолютно не нужно.

Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. Александр Лукашенко

Он заявил, что Белоруссия суверенное независимое государство, в котором можно выстроить более мощную систему управления, чем при взаимоотношении некоторых субъектов РФ между собой.

Ранее Лукашенко увидел много "вранья и выдумок" о встрече с Путиным в Сочи.

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