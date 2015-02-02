Средний чек автокредита упал до 1,43 млн рублей

Банки ужесточили требования.

Российский авторынок переживает смену эпох. Весенний кредитный азарт сменился суровой арифметикой. Кошельки заёмщиков тощают, а банки закручивают гайки: получить деньги на автомобиль становится всё сложнее. По данным аналитиков "Баланс-Платформы", средний чек автокредита в апреле упал до 1,43 млн рублей. В марте он составлял 1,49 млн — падение на 4%. Сегмент новых машин просел сильнее всего: с 1,58 млн в январе до 1,43 млн в апреле. На вторичке ситуация стабильнее — около 1,44 млн рублей.

Банки перешли к стратегии точечной селекции, выдавливая случайных клиентов. Чтобы получить кредит на новую машину, нужен официальный доход от 200 до 250 тысяч рублей в месяц. Это не прихоть, а защита от просрочек, объясняют эксперты. Для подержанных автомобилей планка ниже — от 130 тысяч рублей, но и здесь расслабляться не приходится. Требования к стабильности заработка растут, а "лёгкие" деньги с рынка исчезли, пишет Pravda.Ru.

Современный заёмщик — это человек с калькулятором вместо эмоций. Он внимательно изучает график платежей, потому что любая ошибка обернётся потерей актива. Кто-то выбирает скромные комплектации, кто-то увеличивает первоначальный взнос. Удлинение срока кредитования остаётся единственным рычагом для снижения ежемесячного платежа. Ставки ползут вниз, но доступность денег сужается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей. Под влиянием манипуляций потерпевший снял все накопления.

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