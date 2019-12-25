"Яндекс" передумал покупать "Азбуку вкуса"

Предполагалось, что целью сделки станет синергия сети супермаркетов с "Яндекс.Лавкой".

"Яндекс" вышел из переговоров о покупке продуктовой сети "Азбука вкуса". Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники.

Предполагалось, что целью сделки станет синергия сети супермаркетов с "Яндекс.Лавкой". О том, что "Яндекс" обсуждает сделку о покупке продуктовой сети стало известно еще в июне.

По информации издания, потенциальная синергия с сервисами "Яндекса" оказалась недостаточной. Проблемой могли стать также завышенные ожидания по поводу цены.

Как сообщили "Коммерсанту" источники, владельцы сети "Азбука вкуса" еще рассматривают продажу бизнеса. Претендентами, по их словам, могут быть "Магнит" и X5 Group.

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