Пробка сковала движение по Комендантскому проспекту

Водители застряли в пробке утром 29 сентября на Комендантском проспекте в сторону метро. По их мнению, виноват ремонт на Шуваловском проспекте.

Пробка растянулась от ЖК "Чистое небо" до перекрестка с Шуваловским. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", улица Шаврова тоже оказалась перегружена. Местная жительница обратила внимание на количество лазурных автобусов, которые тоже оказались в заторе.

Согласно ордеру ГАТИ, сегодня Шуваловский проспект ремонтируется на участке от Планерной улицы до Комендантского. На работы на этом участке отводится всего сутки.

Видео: Telegram / Коменда