Две женщины вывезли на детской коляске из магазина на Испытателей товаров на 1,6 млн рублей

Владелец магазина обратился в полицию не сразу.

Полиция задержала двух женщин, которые подозреваются в краже товаров из магазина на проспекте Испытателей на 1,6 млн рублей. Они вывезли вещи с помощью детской коляски, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Представитель сетевого магазина спорттоваров обратился в полицию 4 декабря 2020-го года. Кража при этом произошла еще 27 ноября. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Кража".

9-го января полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими являются 33-летняя жительница Московской области, которая ранее была судима, и 23-летняя жительница Кабардино-Балкарской республики. Одна из них работает мастером маникюра.

Правоохранители предполагают, что злоумышленницы могут быть причастны к аналогичным преступлениям в других районах Петербурга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области