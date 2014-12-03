Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества

По результатам исследований соответствуют обязательным требованиям законодательства только брюки Choupette.

Роскачество на территории страны выявило в 12 брендах школьных брюк для мальчиков высокоопасные вещества. Соответствующие итоги исследования предоставили сотрудники профильного ведомства. СПециалисты из надзорного органа пояснили, что в 12 из 19 школьных брюк была превышена норма по фенолам. Такие вещества относятся к высокоопасным, так как они накапливаться в организме, вызывать у человека головные боли, аллергию и общее недомогание.

Потребитель дезориентирован: в качестве школьной формы нередко реализуется одежда, предназначенная лишь для кратковременной носки. <...> В целях предотвращения введения потребителей в заблуждение ГОСТ Р 71582-2024 закрепил понятие "школьная форма". Это позволяет защитить права потребителей и исключить недобросовестные практики на рынке". Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества

Специалисты уточнили, что нарушения обнаружены в изделиях "Три сезона" (черные), "Полишинель", "Перемена", Jacote, Pinkvin, Sky Lake, CoolievaKids, Handster, "Персона Junior", Kotel, Modernfeci, Z-inger Homme. Безопасными признаны брюки Choupette, "Старт", Melia, Truvor, Optri, "Три сезона" (синие) и Evrika. По другим показателям химической безопасности, в частности по свободному формальдегиду, никаких превышений профильным ведомством не выявлено. Однако в каждом втором образце производителем указан недостоверный состав. В восьми случаях (Kotel, Modernfeci, Z-inger Homme, Optri, CoolievaKids, Handster, Pinkvin, Evrika) речь идет о грубой подмене натуральных волокон синтетикой. По данным от Роскачества, в моделях этих марок шерсть и хлопок были заменены полиэстером в несколько раз или полностью. Дополнительно найдены нарушения правил маркировки и сертификации. В большинстве случаев это касалось брюк китайского производства. У брюк таких брендов как Kotel и Z-inger Homme не были найдены декларация или сертификат соответствия, а в маркировке отсутствуют "Честный знак" и дата изготовления. У отечественной марки Modernfeci декларация о соответствии указана в "Честном знаке" на товаре, но в официальном реестре Росаккредитации она отсутствует. Также у товара компании нет даты изготовления.

По результатам исследования только брюки "Перемена", Choupette, Sky Lake и "Три сезона" (синие) обеспечивают детям нормальный теплообмен. В текущем году все брюки выдержали проверку специалистов на усадку после стирки. Также почти все исследованные образцы показали достойные результаты по прочности и износостойкости. Известно, что единственным претендентом на Государственный знак качества являются синие брюки бренда "Три сезона".

