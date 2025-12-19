Роскачество начало сертификацию органической, натуральной и веганской косметики

Веганский косметический продукт не должен содержать никаких ингредиентов животного происхождения (молоко, мед, коллаген или кармин), а также ни на одном этапе его жизненного цикла не допускаются испытания на животных.

Роскачество начало сертификацию органической, натуральной, веганской и вегетарианской косметики, чтобы производители могли подтвердить экологические заявления своей продукции. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Известно, что косметика может называться "натуральной" при условии, что содержит в себе не менее 90 процентов натуральных ингредиентов для смываемых средств и 95 процентов - для несмываемых. В свою очередь натуральными считаются компоненты, полученные из растений, животных, микроорганизмов или минералов физическими методами. Термин "органическая" косметика присваивается продукции в том случае, если доля сертифицированных органических ингредиентов в ней составляет не менее десяти процентов. Аналогичный стандарт действует в сфере экологичности производственных процессов.

Производители "зеленой" косметики смогут официально подтверждать экологические заявления своей продукции. Орган по сертификации Роскачества расширил область аккредитации и теперь включает проверку соответствия продукции по стандартам натуральной, органической, веганской и вегетарианской косметики. пресс-служба Роскачества

Специалисты объяснили, что указанный шаг стал прямым ответом на серьезную проблему гринвошинга. Речь идет о процессе, когда производители продукции вводят потребителя в заблуждение по вопросу экологичности свойств товара. Недавнее совместное исследование Союза ONE, Роскачества в сотрудничестве с InterCHARM и Экологическим союзом показывает, что более 40 процентов товаров с "зеленой" риторикой вводят потребителя в заблуждение. Чаще всего изготовители используют в своих целях такие формулировки, как "эко" или "натуральный", но а реальности у товара нет документального подтверждения, а указание процента натуральности дается без объяснения методики расчета. Также в России распространена практика размещения неподтвержденных знаков сертификации. Эти проблемы сказываются на доверии людей к сегменту.

В Роскачестве заметили, что веганский продукт не должен содержать никаких ингредиентов животного происхождения, таких как молоко, мед, коллаген или кармин, и ни на одном этапе его жизненного цикла не допускаются испытания на животных. Вегетарианская косметика может включать в своем составе полученные без вреда животным компоненты, но также не может тестироваться на животных. Стандарт строго регламентирует подобное производство для того, чтобы исключить перекрестное загрязнение.

