Роскачество рассказало о рисках оформления мошенниками дополнительной sim-карты

С 1 апреля 2025 года на "Госуслугах" работает реестр, в котором отображаются все номера, зарегистрированные на имя человека.

Дополнительные SIM-карты, которые оформляются на российских граждан злоумышленниками, могут использоваться для телефонного мошенничества или их реализованы мигрантам, которые по новому федеральному законодательству обязаны сдавать биометрию для легальной покупки. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Роскомнадзора.

В пресс-службе Центра цифровой экспертизы организации уведомили о том, что дополнительную sim-карту на имя пользователя могут оформить также недобросовестные сотрудники салонов сотовой связи. В ряде случаев это происходит через несколько дней после покупки новой sim-карты, когда пользователь может получить официальное уведомление с единого портала "Госуслуги" об оформлении еще одной sim-карты на свое имя. Не стоит думать об ошибке системы. Иногда продавцы в салонах связи могут включить в чек при покупке дополнительную, уже активированную sim-карту. Однако ее они не отдают покупателю для того, чтобы искусственно увеличить статистику по новым подключениям и выполнить план.

Самостоятельное оформление sim-карты на ваше имя без вашего ведома - это нарушение законодательства, прежде всего, о персональных данных (152-ФЗ). Если с этого номера будут совершены противоправные действия, именно вы как формальный владелец можете первоначально оказаться в поле зрения правоохранительных органов. Доказать непричастность можно, но процесс трудозатратный. Поэтому важно оперативно реагировать на такие инциденты и фиксировать все обращения к оператору. Игорь Поздняков, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества

Эксперт объяснил, что при обнаружении такой sim-карты человеку следует связаться с оператором связи и потребовать от него заблокировать чужой номер. также важно подать оператору официальное заявление о непричастности к заключенному договору. В пресс-службе Роскачестве объявили, что обязательно нужно сохранить присвоенный номер обращения, а также скриншоты переписки с сотрудниками в том случае, если диалог велся в чате. При условии, что клиент подозревает мошенническое оформление sim-карты, то нужно составить заявление в МВД о неправомерном использовании персональных сведений.

Фото: pxhere.com