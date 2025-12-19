Роскачество: более половины россиян считают ГМО в продуктах вредным для здоровья

В социологическом опросе приняли участие полторы тысячи респондентов из числа жителей России старше 18 лет во всех федеральных округах и всех типах населенных пунктов.

Свыше половины граждан России считают наиболее вредным для здоровья содержание в продуктах питания ГМО (57 процентов), тяжелых металлов (56 процентов) и пальмового масла (50 процентов). К таким выводам пришли представители Роскачества, опубликовав собственное исследование. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что с точки зрения международной научной практики продукты питания с разрешенными генно-модифицированными компонентами, прошедшие полный цикл лабораторный анализов, были признаны безопасными для здоровья потребителя. Специалисты из ключевых глобальных профильных структур в области здравоохранения и продовольствия не видят никаких принципиальных различий между употреблением таких продуктов питания и их традиционных аналогов.

Важно учитывать, что генная модификация - это инструмент. Как и с сортами, выведенными классическими способами, важно смотреть не на технологию, а на то, что она дает: какие именно улучшенные качества проявились в конкретном растении. пресс-служба Роскачества

Также опасными компонентами в продуктах питания граждане России считают пестициды. Эти вещества назвали порядка 46 процентов опрошенных. Антилидерами в списке также стали нитраты и нитриты. Таким образом на вопрос ответили 23 процентов респондентов. А около трети (31 процент) населения опасается плесени или продуктов жизнедеятельности плесневых грибов. Порядка 29 процентов россиян не хочет видеть на полках магазинов растительные жиры и трансжиры. В Роскачестве добавили, что каждый четвертый опрошенный считает вредным для здоровья содержание в продуктах питания глутамата натрия, а также консервантов. О возможном вреде искусственных подсластителей и ароматизаторов ведомству сообщили 15 и 14 процентов граждан соответственно.

Фото: Piter.tv