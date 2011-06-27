Роскачество обнаружило опасные нарушения в синтетических школьных брюках

Превышение допустимого уровня общих фенолов выявлено у брюк Katasonov, NinoMio, SherySheff, Ladno, Batik, Happyfox, Formaschool, Van Cliff Junior, Merkiato.

Роскачество обнаружило в синтетических школьных брюках на территории страны для мальчиков высокоопасные вещества - фенолы, ранее их нашли также в составе брюк из натуральных волокон. Соответствующие данные приведены в исследовании профильного органа, распространенном прес-сслужбой по СМИ. Сотрудники агентства пояснили, что превышение допустимого уровня общих фенолов выявлено у 9 из 30 брюк. Речь идет о товаре, который реализуется в стране под брендами Katasonov, NinoMio, SherySheff, Ladno, Batik, Happyfox, Formaschool, Van Cliff Junior, Merkiato. Уточняется, что фенолы относятся к высокоопасным веществам, так как они способны накапливаться в организме, вызывать головные боли у носителя, аллергию, вялость и прочие состояния. Также в каждом втором товаре эксперты выявили фальсификацию состава. В 16 из 30 случаев маркировка вводила российского потребителя в заблуждение. В частности, заявленные хлопок, вискозу, эластан производители заменяли более дешевым полиэстером.

В ряде моделей (Praleska, Sandro Visconti, "Лицей") производители вообще не указали состав подкладки, которая оказалась на 100% синтетической - а именно подкладка напрямую контактирует с кожей ребенка. пресс-служба Роскачества

Эксперты установили, что 14 исследованных моделей школьных брюк не обеспечивают нормальную воздухопроницаемость для человека, а у восьми товаров (Happyfox, Formaschool, Merkiato, Praleska, "100 совят", "Стилематика", "Лицей", Smena) коды в базе Росаккредитации отсутствуют маркировки, декларации не подгружены, сертификаты не были найдены. Еще у пяти образцов одежды Роскачество не выявило дату изготовления.

Специалисты из профильного ведомства добавили, что несмотря на массовые нарушения, на отечественном рынке есть добросовестные производители. По результатам проведенного исследования брюки Olmi и "Нашим детям" соответствуют всем обязательным требованиям и опережающему стандарту Роскачества. Теперь представители компании могут претендовать на государственный Знак качества на товары. Также известно, что брюкам Kavalier new Знак качества уже был присвоен после подтверждения уровня локализации производства. Изделия четырех марок (Smena, "Инфанта", "Карамелли", "Швейная фабрика Шанс") не имеют нарушений обязательных требований в России, однако все еще не дотягивают до опережающего стандарта по индексу токсичности или устойчивости окраски к органическим растворителям.

