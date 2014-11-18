Ленобласть приглашает сборщиков ягод в хозяйство "Ново Ягода"

Питание, проживание, культурную программу и своевременную оплату ягодный бизнес готов обеспечить.

На сбор урожая в Ленобласти приглашает хозяйство "Ново Ягода": развитие производства и участие губернаторских отрядов в сборе урожая обсудил с руководством агропредприятия губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На сегодняшний день данное хозяйство производит 20% ягодного урожая Ленобласти и уже планирует расширение.

Александр Дрозденко дал поручение комитетам по труду и по молодежной политике рассмотреть возможности сотрудничества с предприятием. Питание, проживание, культурную программу и своевременную оплату ягодный бизнес готов обеспечить.

Опытные сборщики собирают за рабочий день до 120 кг малины, смородины, ежевики. Средний сбор – 55 кг в день.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, чем полезна малина.

Фото: Telegram/ Александр Дрозденко