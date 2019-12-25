В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, чем полезна малина

Ягода богата сахарами, органическими кислотами, пектиновыми веществами и витаминами С, В1, В2, В6, РР, Е.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти перечислили полезные свойства малины. Садовая ягода богата сахарами, органическими кислотами, пектиновыми веществами и витаминами С, В1, В2, В6, РР, Е.

Кроме того, малина улучшает работу мозга, помогает контролировать сахар в крови, поддерживает здоровый вес, борется с воспалениями, а также защищает кожу от старения.

Как же выбирать ягоду? Что касается упаковки, отдавайте предпочтение контейнерам из дышащих материалов (картона или деревянной щепы). А еще рекомендуется легко встряхнуть коробочку: малина должна быть сухой и свободно перемещаться внутри.

Ягоды должны быть чистыми и свежими, однородного цвета и размера, съемной зрелости, без повреждений, вмятин, признаков плесени или гнили. Съешьте малину как можно скорее после покупки, храните в холодильнике очень недолго. Перед употреблением обязательно тщательно промойте ягоды под проточной водой. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

При наличии хронических заболеваний или аллергии обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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