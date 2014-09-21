"Ласточки" на Московском и Балтийском направлениях временно заменят обычными электричками

Поезда уходят на техобслуживание, но расписание сохранится.

На Московском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги временно изменят подвижной состав. Скоростные "Ласточки" отправятся на техническое обслуживание, а на маршруты выйдут электропоезда категории "Стандарт". Об этом сообщили в пресс-службе АО "СЗППК".

В компании подчеркнули, что замена позволит сохранить действующее расписание пригородных поездов и обеспечить перевозку пассажиров без отмены рейсов. Все плановые рейсы выполняются в обычном режиме.

Сотрудники компании на станциях и вокзалах информируют пассажиров о временной замене подвижного состава. Также узнать о замене можно в пригородных билетных кассах, мобильном приложении и в центре поддержки клиентов.

В АО "СЗППК" добавили, что техническое обслуживание "Ласточек" — плановая мера, направленная на поддержание безопасности и комфорта перевозок.

Фото: Piter.TV