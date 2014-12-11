Сперцян объяснил, чем "Краснодар" сильнее "Зенита"

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян объяснил, чем его команда лучше петербургского "Зенита". Об этом он рассказал порталу Sport24.

По словам 25-летнего футболиста, все игроки "Краснодара" являются семьей, где каждый бьется друг за друга, несмотря ни на что. Сперцян считает, что за счет этого его команда сильнее "Зенита".

Мы одна команда, одна семья, мы бьемся друг за друга, несмотря ни на что. Этим мы сильнее "Зенита". Эдуард Сперцян, полузащитник "Краснодара"

Напомним, в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) действующий чемпион страны "Краснодар" идет на первом месте, набрав 60 очков в 27 играх. "Зенит" отстает от лидера на одно очко.

Фото: fckrasnodar.ru