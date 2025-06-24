В Сертолово из оборота изъяли около 45 кг синтетического наркотика

Фигуранты вели свой криминальный бизнес около года.

Сотрудники полиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ликвидировали нарколабораторию по производству синтетического психостимулятора в Сертолово. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Оперативники обнаружили подпольный цех в Сертолово. В арендованном доме изъято несколько контейнеров с порошкообразным и кристаллическим веществами. Проведенное исследование подтвердило, что это смесь, содержащая наркотическое средство, общей массой 6,8 килограмма. Кроме того, изъяты колбы с исходным сырьем, канистры емкостью от 5 до 20 литров, содержащие химические реактивы, а также специальное оборудование и упаковочный материал. Задержаны двое подозреваемых.

Фигуранты вели свой криминальный бизнес около года. Товар сбывался через тайники. Задокументированы факты реализации подозреваемыми крупных партий синтетики. Выявлены шесть закладок, в которых находилось около 34 килограммов наркотического средства. Оперативниками из незаконного оборота изъято около 45 килограммов запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 УК РФ.

Ранее на Софийской у пассажира иномарки при себе нашли почти 186 граммов амфетамина.

Видео: Telegram/ Ирина Волк