На Софийской у пассажира иномарки при себе нашли почти 186 граммов амфетамина

Ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за наркотики.

Сотрудники ДПС Фрунзенского района остановили иномарку, в салоне которой находился пассажир с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во втором часу ночи 16 июня у дома 78 корпус 2 по Софийской улице в ходе патрулирования нарядом ДПС для проверки документов был остановлен автомобиль Omoda S5 под управлением 38-летнего мужчины. В автомобиле в состоянии опьянения находился пассажир, 36-летний житель города Колпино. Он вызвал подозрение у полицейских тревожностью своего поведения. Мужчина был доставлен для разбирательства в отдел полиции, где в ходе досмотра в его сумке был обнаружен и изъят прозрачный полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета. Изъятое было направлено на экспертизу, согласно которой, в пакете находился наркотик "амфетамин", массой 185,9 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, п. "г" части 4, статьи 228.1 УК РФ. Ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за наркотики.

В Петербурге официально зарегистрировано около 10 тыс. наркозависимых.

Фото: Piter.tv