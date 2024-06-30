В Петербурге официально зарегистрировано около 10 тыс. наркозависимых

Однако, по оценкам заместителя главного врача Городской наркологической больницы Елены Курковой, реальные цифры значительно превышают официальные показатели и достигают минимум 30 тыс. человек.

Петербургские наркологи совместно с представителями МВД поделились информацией о положении дел в борьбе с распространением наркотиков в Петербурге. Заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова заявила, что в настоящее время в Северной столице официально насчитывается около десяти тыс. пациентов с наркозависимостью, состоящих на медицинском наблюдении в специализированных учреждениях.

Однако, по оценкам специалиста, реальные цифры значительно превышают официальные показатели и достигают минимум 30 тыс. человек. Проблема наркомании в городе на Неве сохраняет остроту, она не выбирает жертв по возрасту или социальному положению, подчеркнула Куркова.

Врач также отметила сложность точного подсчета реальных показателей распространения зависимости ввиду скрытого характера заболевания. В качестве примера Куркова упомянула случай, когда отец привез в наркологический диспансер сына, поведение которого изменилось в худшую сторону за последнее время. Анализы подтвердили, что молодой человек систематически употребляет наркотики на протяжении полутора лет.

Куркова подчеркнула доступность квалифицированной врачебной помощи в любом районе Петербурга. Кроме того, она обратила внимание на деятельность реабилитационного центра "Дом надежды на горе", расположенного в Ленинградской области, который стал первым подобным учреждением в России, специализирующимся на лечении алкогольной зависимости.

Фото: Piter.TV