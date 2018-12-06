В петербургском порту задержали 16,5 тонн корма для собак и кошек

Груз везли из Канады в московские фирмы с товарами для животных.

В Большом порту Петербурга 12 декабря задержали 16-ти тонный груз кошачьего и собачьего корма, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу и двум областям.

В ходе ветеринарного контроля сотрудники надзора обнаружили отсутствие маркировки на упаковке с кормом, хотя она была заявлена в ветеринарном сертификатом. В сопроводительном документе не оказалось номера предприятия-изготовителя. Канадскую продукцию, которую должны были довести до московской фирмы, торгующей товарами для животных, приостановили в порту. Составлен протокол о нарушении ветеринарного законодательства.

Парой дней раньше в Петербург не пустили 25 тонн зараженной кукурузы для попкорна.

Фото: pixabay