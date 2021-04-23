Более 1,5 тыс. кошек и собак прошли ветконтроль в Пулково за июнь

Домашних любимцев перевозили как внутри страны, так и за рубеж.

За первый месяц лета 1558 кошек и собак прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале аэропорта Пулково. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Пушистые любимцы путешествовали как внутри страны, так и за границу. В пределах РФ перелет на самолете совершили 1127 питомца, еще 431 животное отправилось в зарубежную поездку.

Досмотр четвероногих проводила госинспеция Россельхознадзора.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково через таможню не пропустили украшение стоимостью более четырех миллионов рублей.

Видео: ВКонтакте / Россельхознадзор Северо-Запад