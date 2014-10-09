В Пулково через таможню не пропустили украшение стоимостью более четырех миллионов рублей

У гражданина Литвы была обнаружена коробка с надписью Cartier, внутри которой находилось колье.

Украшение стоимостью более четырех миллионов рублей не прошло таможенный контроль в Пулково. Об этом сообщила пресс-служба Пулковской таможни.

Гражданин Литвы прибыл в Петербург рейсом из Стамбула. Для прохождения таможенного контроля он выбрал "зеленый коридор" и на вопрос таможенного инспектора о наличии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, ответил отрицательно. По факту у пассажира была обнаружена коробка с надписью Cartier, внутри которой находилось колье. Пассажир пояснил, что купил колье в подарок. Согласно документам, стоимость изделия составляет 62 500 евро. Пулковской таможней было принято решение о проведении таможенной экспертизы.

По заключению эксперта, колье изготовлено из золота 750 пробы. Рыночная стоимость колье на мировом рынке составила 4 157 245 00 рублей. Пулковской таможней рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ.

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Фото и видео: Северо-Западное таможенное управление