Прибывший в Пулково из Дубая россиянин забыл задекларировать $84 тысячи

По курсу ЦБ РФ на момент пересечения гражданином границы общая сумма ввозимой им валюты составила 84 810 долларов США или 4 900 181,07 рублей, что составляет особо крупный размер.

Россиянин, прибывший в Петербург рейсом из Дубая, забыл задекларировать 84 тысячи долларов. Об этом сообщила пресс-служба Пулковской таможни.

Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал "зеленый коридор", заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Инспекторы таможенного поста провели осмотр багажа с применением рентгенаппарата, что помогло им выявить незадекларированные денежные купюры. Пассажир сообщил, что забыл задекларировать деньги.

По курсу ЦБ РФ на момент пересечения гражданином границы общая сумма ввозимой им валюты составила 84 810 долларов США или 4 900 181,07 рублей, что составляет особо крупный размер.

Пулковской таможней усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 200.1 УК РФ.

В начале июня в Пулково задержали пассажира из Стамбула с 2 млн долларов наличными.

Фото: пресс-служба Пулковской таможни