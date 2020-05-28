В Пулково задержали пассажира из Стамбула с 2 млн долларов наличными

Через несколько часов мужчина отправил деньги обратно за пределы Евразийского экономического союза.

На таможне в Пулково остановили пассажира, который прибыл из Стамбула с 2 млн долларов наличными в сумке. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Россиянин по прилету выбрал "красный коридор" при прохождении таможенного контроля и заполнил декларацию, в которой указал перевозимую сумму. Он пояснил, что деньги получил от продажи недвижимости, но соответствующих документов предоставить не смог.

Через несколько часов мужчина отправил деньги обратно за пределы Евразийского экономического союза.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления