В Большом порту Петербурга специалисты Россельхознадзора проконтролировали экспорт более 250 тонн мороженого

В пятницу, 18 февраля, в пресс-службе управления Россельхознадзора сообщили, что в этом месяце в Большом порту государственные инспекторы межрегионального управления проконтролировали экспорт 30 партий мороженого общим весом 258 тонн.
Товары предназначались для грузополучателя из Америки. Специалисты убедились, что ветеринарные сертификаты оформлены в соответствии с требованиями страны-импортёра, а продукция перевозится без нарушений.
Пройдя все необходимые процедуры, более 250 тонн мороженого отправили морским транспортом в адрес получателя.
Фото: Pexels
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