Полиция Петербурга не пустила в город контрабандную рыбу

Более 15 тонн рыбы не прошли санитарный контроль.

Правоохранительные органы обнаружили контрабанду рыбы в порту Петербурга. Оперативники изъяли товар на общую сумму в 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Согласно сведениям инспекции, контейнеры с нелегальным содержимым находились в таможенной зоне. Откуда груз прибыл на данный момент неизвестно. Рыбу направили на прохождение санитарной экспертизы, которая не дала разрешение на ввоз образцов в Северную столицу.

Отметим, что вместе с грузом таможенные сотрудники нашли документы вместе с декларацией разрешением на ввоз. Бумаги оказались заверены не представителями санитарно-карантинного контроля, а третьими лицами.

В настоящее время устанавливаются лица, которые могут быть причастными к данному грузу. По делу о контрабанде возбуждено уголовное дело.

Напомним, что Россельхознадзор отправил обратно в Марокко 75 тонн зараженных томатов.

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