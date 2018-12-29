Полиция Петербурга не пустила в город контрабандную рыбу

Правоохранительные органы обнаружили контрабанду рыбы в порту Петербурга. Оперативники изъяли товар на общую сумму в 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Согласно сведениям инспекции, контейнеры с нелегальным содержимым находились в таможенной зоне. Откуда груз прибыл на данный момент неизвестно. Рыбу направили на прохождение санитарной экспертизы, которая не дала разрешение на ввоз образцов в Северную столицу.
Отметим, что вместе с грузом таможенные сотрудники нашли документы вместе с декларацией разрешением на ввоз. Бумаги оказались заверены не представителями санитарно-карантинного контроля, а третьими лицами.
В настоящее время устанавливаются лица, которые могут быть причастными к данному грузу. По делу о контрабанде возбуждено уголовное дело.
Напомним, что Россельхознадзор отправил обратно в Марокко 75 тонн зараженных томатов.
Фото: Pixabay.com
Оставить комментарий