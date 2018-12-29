Россельхознадзор отправил обратно в Марокко 75 тонн зараженных томатов

Опасные плоды вернутся отправителю, так и не попав на российский рынок.

Специалисты Россельхознадзора запретили ввозить в петербурге 75 тонн томатов из Марокко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным специалистов, продукция оказалась заражена вредителями. Сотрудники санитарного надзора нашли на плодах личинки южноамериканской моли. Такие сведения предоставили ученые из "Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории". Отметим, что сейчас испорченный груз уже направляется обратно в Африку.

Напомним, что южноамериканская томатная моль является опасным вредителем для овощей. Кроме родины насекомые данного вида распространены в Европе и Средиземноморье. Потери урожая в случае обнаружения моли могут достигать от 35 до 100 процентов. Вредитель уничтожает плоды, листья и стебли растений.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге определили самые популярные места в новогодние каникулы.

Фото: Pixabay.com